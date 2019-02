Dyret i åpenbaringen eller Messias? Kunstig intelligens eller Artificial Intelligence (AI) – altså ulike typer systemer som i forskjellig grad er selvlærende – blir av mange ansett for å være den mest radikale menneskeskapte teknologiske revolusjonen.

Teknologien utgjør et nytt steg på automatiseringsstigen. De mer pessimistiske har lenge sagt at det vil være vanskelig å skape nok jobber. Men i det siste har stadig flere påpekt at AI kommer til å skape langt flere stillinger enn teknologien utraderer.