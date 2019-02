I romanen Arv og miljø av Vigdis Hjorth forsøker hovedpersonen Bergljot å skrive et essay om alle bestselgerne på scenen. Ganske raskt kastes hun inn i en orkan av et arveoppgjør, slik at hun ikke klarer å fullføre teksten. Det er synd, for den hadde sjelden passet bedre enn nå.

Ikke bare kan Bergljot selv bli gjenstand for en rettstvist etter at moren til Vigdis Hjorth har varslet søksmål mot oppsetningen av Arv og miljø på Den Nationale Scene i Bergen. Det er også blitt en slags rutine i at populære romankarakterer får skuespillerben å gå på.