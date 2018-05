Den andre søndagen i mai er den dagen de fleste land feirer morsdag. Blant de 97 landene som feirer morsdag søndag, er USA, Canada, Brasil og Kina.

For å hedre sine avdøde foreldre, har André 3000 fra den legendariske hip hop-gruppen Outkast gitt ut to låter, Me&My (To Bury Your Parents) og den 17 minutter lange Look Ma No Hands. Sistnevnte er et samarbeid med den britiske hipsterfavoritten James Blake.

Låten er en instrumental jazz-låt, hvor André 3000 spiller bassklarinett, ifølge Pitchfork.

Mistet begge foreldrene

Låtene er de første originallåtene som soloartist for Outkast-rapperen, ifølge Rolling Stone. Han har ved flere anledninger gjort gjesteopptredener på andre artisters låter, men aldri gitt ut noe selv under eget navn, bortsett fra en Beatles-cover i 2010.

André Lauren Benjamin, som han egentlig heter, mistet moren Sharon Benjamin-Hodo i mai 2013 og faren Lawrence Walker mindre enn et år senere i februar 2014.

Sammen med de to låtene har artisten opprettet en Instagram-side, hvor han blant annet har delt et bilde av moren og en skjermdump av tekstmeldinger fra moren.

Ifølge NPR er den ene tekstmeldingen fra hans 37-årsdag i 2013, dagen før moren døde.

Mediesky artister

André 3000 har levd mesteparten av de siste ti årene i skjul fra rampelyset, men titter opp fra tid til annen, blant annet i forbindelse med en reunion-turné sammen med den andre halvdelen av Outkast, Big Boi, i 2014. Den gang spilte de blant annet på Øya.

Også James Blake er notorisk mediesky, men har gjort stor kommersiell suksess siden han ga ut sin første plate i 2011. Den forrige platen kom for to år siden, men han slapp tidlig i 2018 to nye låter under eget navn.

Ellers har han blant annet samarbeidet med Jay-Z, Beyoncé og Frank Ocean på deres respektive sisteplater, samt på det Kendrick Lamar-komponerte albumet til gigantsuksessen Black Panther.

Multikunstneren André 3000 er også snart å se på kinoskjermen i sci-fi-filmen High Life sammen med Robert Pattinson, skriver NME.

Som skuespiller er han kanskje mest kjent for å ha spilt Jimi Hendrix i den biografiske filmen Jimi: All is by my side.