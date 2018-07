Det at en Mamma Mia-oppfølger nødvendigvis måtte være et oppkok, ligger så mye i kortene at jeg knapt nok orker å kommentere det. Og det å lage denne filmen er så skamløst at det nesten er sjarmerende, men økonomisk er det naturligvis fullstendig logisk.

De som har møtt en filmprodusent som en gang har hatt en økonomisk suksess, vil skjønne hva jeg snakker om. Så lenge det er mulighet for nok en suksess, vil alt som kan gjøres, bli gjort for å gjenskape den. Suksess er rett og slett for morsomt til at de klarer å holde seg i skinnet. De blir invitert overalt, alle vil klemme dem, og de tjener bøttevis med penger.