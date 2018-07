Forbi turister med kameraer og rumpetasker kommer Sofie Hamre (23) løpende mot Bergenhus festning, femten minutter for sent. Andpusten forklarer hun at hun ikke er et morgenmenneske.

– Jeg hadde tenkt å legge meg tidlig i går kveld, men tiden går så fort om kvelden, forklarer hun overfor Bergens Tidende.