Et av Øyafestivalens store trekkplastre, det britiske indie-bandet Arctic Monkeys, spilte onsdag kveld i Tøyenparken.

Aftenposten valgte likevel å ikke anmelde konserten, da det noen timer i forveien kom et krav om at pressefotografene måtte signere en kontrakt med flere restriksjoner.

– PR, ikke journalistikk

– Denne typen kontrakter hindrer oss i å gjøre jobben vår. Det visuelle er en viktig del av journalistikken og når vi ikke har full redaksjonell tilgang til å dekke arrangementet, er det bedre at vi lar være, forklarer kulturredaktør i Aftenposten Sarah Sørheim.

– Det å trykke ferdige pressebilder vi får oversendt fra managementet er ikke journalistikk, det kalles PR, og det driver vi ikke med, legger hun til.

Mette Randem

Det er ikke uvanlig at artister kommer med strenge krav eller fotoforbud i forbindelse med konserter.

– Kan ikke anmeldelsen publiseres uten foto?

– Det er en vurdering vi gjør fra gang til gang. Vi kan gjøre unntak når anmeldelsen er spesielt viktig, men det skal veldig mye til, sier Sørheim.

Torsdag opplyser Øyafestivalen i en e-post at også stjernen Kendrick Lamar nekter pressen å ta bilde av ham under konserten.

– Det er ikke gitt tillatelse til å fotografere denne konserten, fra fotograv eller publikumsområde. Vi beklager dette. Øyafestivalen har i lang tid forsøkt å forhandle frem en tillatelse, slik at norske medier kan fotografere under konserten. Dessverre har dette ikke endret artistens krav, skriver festivalen i en pressemelding.

Gjelder også Spears-konserten

Nå vurderer redaksjonen hvordan Britney Spears’ konsert i Telenor Arena skal dekkes. NTB, VG, Dagsavisen, Dagbladet, NRK, TV2 og Aftenposten har gått sammen og sendt et protestbrev til arrangøren mot fotoforbudet.

Norske medieorganisasjoner uttaler i brevet at de «er bekymret over utviklingen når det gjelder et økende antall fotorestriksjoner som hindrer fri nyhetsformidling fra konserter og andre arrangementer».