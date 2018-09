V2 er betegnelsen på et grammatisk fenomen. Det betyr at verbalet (V) står på plass nummer to i setningen. Vi finner fenomenet i germanske språk (blant annet i de nordiske språkene og i tysk (vi hopper bukk over tyske leddsetninger)), med unntak av engelsk.

La oss sammenligne norsk setningsoppbygning med engelsk. I setninger der vi starter med subjektet, er det ingen forskjell: «Jeg liker sushi», «I like sushi». Men hvis vi lar setningen starte med et annet ledd, her tidsadverbialet, ser vi forskjell.