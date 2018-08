Sjarmbombe er en klisjé, det skal jeg innrømme, men To All the Boys I've Loved Before er langt unna klisjeene selv om den romantiske sjangeren er full av dem - fra suppesøte kyss i solnedgang til heltinnens tårer og hjerte-smerte halvveis i filmen når alt går galt.

I den digitale verden med sveiping og Tinder er det godt å se at romantikken fortsatt lever. Susan Johnsons film unngår elegant de fleste klisjeene takket være et solid manus, god dialog og strålende skuespill.