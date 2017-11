Kevin Spacey etterforskes for nytt overgrep

Politiet i London opplyste tidligere i november at de etterforsker Spacey for et seksuelt overgrep som skal ha skjedd i 2008, og det angivelige nye overgrepet er dermed det andre som etterforskes.

Politiet har ikke villet navngi den mistenkte gjerningsmannen, men ifølge flere britiske medier er det snakk om Spacey.

Overgrepet skal ha vært rettet mot en mann i London-bydelen Lambeth i 2005.

Spacey var kunstnerisk leder ved London-teateret Old Vic i en årrekke. Teateret har tidligere opplyst at de har mottatt 20 anklager om upassende oppførsel av Hollywood-stjernen.

De påståtte hendelsene fant sted mellom 1995 og 2013.