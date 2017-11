1 2 3 4 5 6 Askepotts Jul

Askepotts Jul er en nyskrevet familiemusikal med det gamle eventyret som fundament og noe mer moderne tankegang som reisverk. Uansett handler den om fattigjenta – her nærmest en slave på et vertshus med en eier fra helvete – som får prinsen og kongeriket.

Askepott har ikke latt seg kue gjennom årene hun er herset med av fru Ferder Lipp (Hilde Lyrån) og de to skrekkelige døtrene hennes. De tre og resten av byens kvinner er besatt av ønsket om å bli prinsesse. De gjør hva som helst for å grafse til seg den stakkars prinsen (Kristoffer Grua). Ikke helt musikalsk i disse #metoo-tidene, kanskje. Her er det prinsen som er offer.

Askepott vinner æren gjennom en realitykonkurranse, men hun gjør det mer gjennom kløkt og ved å være seg selv, enn fordi hun er en mystisk skjønnhet med små føtter. Kongen er Nils Ole Oftebros røst fra oven.

Fakta: Askepotts Jul Av Stian Barsnes-Simonsen

Musikk Bjørge Verbaan

Med Hilde Lyrån, Brede Bøe, Ane Maren Eikemo med mange flere

Regi Linn Olsen

Scenografi Paal Ritter Schjerven

Koreografi Jannicke Barsnes-Simonsen

Kostymer Produsert av West End Studios

Spilles på Latter, Aker brygge

Omstendelig start

Første akt er omstendelig, mye og mange skal etableres, og tilsvarende mye går over hodet på de minste. Musikal-referanser myldrer, hele åpningssekvensen er en Annie-kloning, med like søte og naturlige unger som alltid.

Minstemarte (Ella Indregard Yuri) er et lite funn. Rengjøringstangoen til Lyrån og ensemble er et av de beste innslagene, med sine danse-formasjoner fra Chicago. Vertshuset er like miserabelt som inspirasjonskilden, maten er verre enn i Sweeney Todd.

Det som er i aller meste laget er «tits-and-ass»-nummeret à la Chorus Line – det hører ikke hjemme i en familieforestilling, og det fører til spørsmålet om hvem forestillingen er for. Det korte svaret er at den må være på barnas premisser, og det er ikke alltid tilfellet her. Min konsulent syntes at det eneste ekle (for barn og ikke for voksne, la hun til) var at Askepott og prinsen kysset til slutt.

Ave Granli Johnsen

Hilde og Brede er sant!

I andre akt samles trådene, det hele blir mer dynamisk og helhetlig. Videoscenografien illuderer godt både slott og skog, og mye mellomliggende. Som den voksne Askepott er Ane Maren Eikemo både vakker og velsyngende, og får dessuten hjelp av sine gamle venner fra barnehjemmet – ikke noen Disney-mus her.

Bjørge Verbaans musikk ligger derimot svært nær Disney-verdenen. Litt topptung, men også melodisk og tilgjengelig, tidvis morsom, men litt upersonlig. Veldig hyggelig er det å se igjen Brede Bøe på scenen i en presist utformet programleder av Travolta-årgang. Lyrån og Bøe er også eksemplariske i diksjonen.

Produsentene skal ha ære av en så stor satsing for barn, og for innsatsen til både barn og voksne. Forestillingen tåler godt en innstramming, noe ugressluking og litt mindre skrullete grever.