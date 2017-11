– Problemet med navngivning av folk som ikke er rettslig dømt er at publikum rett og slett ikke vet om historiene er sanne, uansett hvor mye vi vil tro på ofrene, sier forfatter og kommentator Marte Michelet.

– Pressen må gjerne drive grundig, avslørende journalistikk om overgrep, men det er noe annet enn lynsjejustis på sosiale medier. Det er ikke nødvendig at kjente skuespillere navngir folk som trakasserer, sier hun.

I et intervju med Aftenposten oppfordrer filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen til å begynne å navngi dem som trakasserer. Dette kommer som en reaksjon til oppropet 487 kvinnelige skuespillere står bak, som har fått nok av seksuell trakassering i bransjene for teater, film og tv.

Michelet advarer mot å bruke uthenging som våpen i #metoo-debatten.

– En voldtektsanklage er noe du aldri slipper unna. Nettopp derfor må hver og en være veldig forsiktig i håndteringen av navngiving og bli bevisst hva man retweeter og deler i sosiale medier, sier hun til Aftenposten.

Les mer om de norske skuespillernes opprop mot seksuell trakassering her: Ulrikke Falch, Pia Tjelta og Jenny Skavlan er blant 487 kvinnelige skuespillere som nå tar et kraftig oppgjør med seksuell trakassering i norsk teater-, film- og tv-bransje.

Journalister må holde tungen rett i munnen

Michelet har bodd i Sverige i flere år. Der er flere menn som har seksuelt trakassert kvinner blitt navngitt. Noen har mistet jobben som følge av uthengingen. Dette har ennå ikke skjedd i Norge.

– Jeg er helt sikker på at skuespillernes opprop får konsekvenser på teatrene og i produksjonsselskapene i Norge. Men den opprydningen må skje lokalt. Vi andre må roe ned nysgjerrigheten på hvem det er som beskrives i historiene som fortelles. Vi må verne om den skandinaviske pressetradisjonen der vi ikke boltrer oss i løst funderte anklager.

I Sverige er stadig flere bransjer i ferd med å ta et oppgjør med seksuell trakassering. Denne uken signerte over 4000 jurister et opprop mot seksuell trakassering på sine arbeidsplasser.

Siste bransje ut er musikkbransjen, hvor blant andre Zara Larsson, Carola, First Aid Kit og Robyn er blant nesten 2000 kvinner som har signert.

– Oppropene synliggjør hvordan seksuell trakassering arter seg i ulike bransjer. I tillegg bygger de et søsterskap og et nettverk som kan ta kampen mot trakassering på bakkenivå, der det skjer. Det tenker jeg er helt avgjørende. Fordi da blir det ikke bare en flom av historier, men skaper moment og gjør at kvinner kan stille noen krav, sier Michelet.

Etterspør de politiske konsekvensene

I en kronikk i Aftonbladet skriver hun at #metoo ikke har lykkes i å samle støtte for noen av de politiske kravene som faktisk finnes, som for eksempel «obligatoriske kurs om seksuell vold for politiet. Subsidiert juridisk bistand til alle som vil anmelde seksuelle overgrep. En total makeover av skolens seksualundervisning.»

– Det ideelle ville vært hvis vi får mange kampanjer som beskriver trakasseringen bransje for bransje, og at disse oppropene så samler seg bak noe felles. For eksempel at Juridisk Rådgivning for Kvinner får tidoblet budsjett til neste år. Det er en fantastisk tid for feminismen nå, og det er bare å kjøre på. Men vi trenger ikke uthenginger, kampanjene er nok i seg selv.

Dømmer ikke navngivere

I USA har filmmogulen Harvey Weinstein mistet flere prestisjeverv som følge av at han ble navngitt i amerikanske medier.

– Jeg dømmer ikke kvinner som velger å gå ut med navnet på sin gjerningsmann, men det kan heller ikke være et feministisk utgangspunkt å automatisk applaudere det og videreføre anklager vi ikke har grunnlag for å ta stilling til.

Hun tror det er tilfeldig at menn er blitt navngitt i Sverige, og ikke i Norge.

– Akkurat det samme kunne skjedd i Norge, men her har vi i det minste hatt noen debattrunder om uthenging er en god metode eller ikke. Det gjør kanskje at vi ser annerledes på det. Norske feminister er ganske skolert i den debatten, sier Michelet.