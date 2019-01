Det omstridte «Dødshuset» flyttes ut av Norge

En sokkel bestående av enorme kosedyr. Japan-inspirerte vegger av forkullet eik. Her skulle samtidskunstneren Bjarne Melgaard bo.

Men nå ser det ut til at han må legge byggeprosjektet på is. Mandag fortalte han at det omstridte «Dødshuset», som han selv har tegnet, må flyttes utenlands.

– Det er fordi det ikke var mulig å gjennomføre i Norge. I Oslo i hvert fall. Så da gikk det rett og slett ut av landet, sier Melgaard til NRK.

Kanskje til Østerrike

Den planlagte plasseringen av det såkalte «A house to die in» var på Ekely i Oslo. Naboer, politikere og organisasjoner har i flere år protestert mot prosjektet.

Mange var bekymret for at det ville svekke arven etter en annen kjent kunstner ved navn Edvard Munch, som i sin tid hadde sitt atelier i nærheten.

Melgaard samarbeider med Snøhetta arkitekter og Selvaag-gruppen om prosjektet. Snøhetta forteller at de har fått flere interessenter i utlandet.

– Vi har fått flere henvendelser fra flere land blant annet Østerrike, og vi følger opp det aktivt i samtaler for å prøve å få huset oppført et annet sted, sier Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta til NRK.

Noen har likevel et håp om at Dødshuset skal få bli i Norge. Henie Onstad Kunstsenter i Bærum strakk mandag ut en hånd til Melgaard.

– Vi har veldig lyst til å utvide skulpturparken vår på Høvikodden, 50 meter unna Henie Onstad kunstsenter, med «A house to die in», sier kunstsenterets direktør Tone Hansen til NRK.

Både Bærum kommune og kulturministeren selv er positive til dette initiativet.

– Jeg synes det er kjempekreativt av Bærum kommune å komme med et sånt forslag. Jeg håper jo alltid at norske kunstnere får muligheten til å realisere sin kunst i Norge, sier kulturminister Trine Skei Grande til NRK.

Hverken kunsteren Melgaard, Snøhetta eller Selvaag-gruppen har svart på hvorvidt de synes Bærum er en god plassering.