Vekst for TV 2

TV 2 hadde i fjor en omsetning på nesten 4,5 milliarder kroner. En økning på 5,1 prosent fra 2017. Driftsresultatet økte fra 329 millioner kroner i 2017 til 391 millioner i 2018.

– Omsetningsveksten skyldes i all hovedsak at flere vil ha tilgang til TV 2s innhold og at vi blant annet vokser på brukerbetaling, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes.

Han viser til at antall abonnementer på TV 2 Sumo har vokst betraktelig.

TV 2 melder at inntektene fra reklamemarkedet er relativt stabile som følge av økt digital satsing.

Kostnadene økte i fjor, i hovedsak på grunn av Fotball-VM og kjøp av nye internasjonale fotballrettigheter.

Med ny allmennkringkasteravtale med staten vil TV 2 øke satsingen på nyheter, og dermed vil også kostnadene fortsette å øke i 2019.

– Vi øker spesielt satsingen innenfor nyheter ved hovedkontoret vårt i Bergen. Det koster penger, men er en investering vi har ønsket å gjøre, fordi den er en så viktig del av vårt samfunnsoppdrag, sier Sandnes.

TV 2 er en del av Egmont som også leverte årsresultat fredag. Egmont-konsernet fikk et resultat før skatt på 781 millioner kroner – en oppgang fra 729 millioner året før. Konsernets omsetning økte med over 1,2 milliarder kroner til 15,4 milliarder.