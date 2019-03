«Hva gjør vi når livet ikke går som planlagt? Når den du elsker og vil tilbringe resten av livet med, dør altfor ung? Det er Tonys virkelighet etter at kona dør av kreft. Tony takler ikke livet etter livet. Han er deprimert. After Life har et alvorstungt tema, men viser komikeren Ricky Gervais på sitt aller beste.

Snill er han ikke blitt, men kynismen er tonet ned. Dersom serien kun hadde holdt seg på overflaten hadde komikken vært enkel, men Gervais er smartere enn det. Under hverdagskomikken ligger sårheten og smerten. Kunsten å balansere det vonde med det komiske er en kunst. Det er her Gervais viser sin menneskelige side».