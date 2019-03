Onsdag kveld publiserte TV 2 et intervju med kvinnen i den mye omtalte dansevideoen som involverer Ap-politiker Trond Giske.

Videoen førte til en bekymringsmelding fra en tillitsvalgt og ble omtalt i VG. Nå bestrider kvinnen avisens fremstilling av hendelsen, og mener VG bevisst har utelatt hennes opplevelse av situasjonen.

VGs første sak om hendelsen og bekymringsmeldingen ble sitert av flere medier, blant annet Aftenposten.

– Dette er trist og oppsiktsvekkende. Dersom denne historien er rett, har det åpenbart skjedd en stor feil i VG, sier Elin Floberghagen, leder i Norsk Presseforbund.

– Det jeg reagerer mest på, er at det ser ut som en veldig kritikkverdig håndtering av en kilde som er uvant med mediene. Hun forteller til TV2 at hun har forsøkt å rette opp og komme med sin versjon av historien, uten å bli hørt, påpeker Floberghagen.

VGs sjefredaktør beklager sterkt og sier at VG har gitt «et uriktig bilde av hendelsesforløpet».

– Vi er lei oss, og vi har beklaget direkte overfor kvinnen. Vi beklager at saken i det hele tatt ble publisert, sier han til Aftenposten. Steiro legger til at de fortsatt jobber med å undersøke hva som har skjedd.

Floberghagen understreker at det er mye vi ikke vet ennå.

– Det må gjøres en jobb for å finne ut av hvorfor det skjedde og hvordan det skjedde, så vi får vite hvorfor det er så stor forskjell på hennes historie og det som ble publisert.

– Hva synes du om VG-sjefredaktør Gard Steiros beklagelse?

– Jeg hører hva han sier, og oppfatter at også han mener hennes historie er rett og troverdig. Det er flere elementer som styrker det hun sier, og det er første gang vi hører hennes stemme så tydelig, selv om NRK publiserte en mer nyansert sak, sier Floberghagen.

Hun sikter til NRK-saken der kvinnen sier at videoen så verre ut en den var og at hun opplevde det som uproblematisk og greit.

– I det som kommer frem nå, kan det se ut som om VG visste at det de publiserte var feil. Det gjør en veldig stor forskjell, sier hun.

Oppfordrer til PFU-klage

Floberghagen sier at det ikke er kommet inn en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU) på saken.

– Men en slik klage kunne jeg godt tenke meg å få til behandling, så det vil jeg oppfordre til. Det vil være en interessant sak for PFU når det gjelder kontakten med kilder og det å gjengi meningsinnholdet i de de sier, påpeker hun.

– Hvis det forholder seg slik det kan se ut som, er det en stor feil som er blitt begått av VG.

Aftenposten gjenga deler av innholdet i VGs første sak om videoen og bekymringsmeldingen samme kveld som denne ble publisert. Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten sier at avisen har sett nøye gjennom hvordan denne saken er dekket.

– Da det ble klart for oss at VG ville beklage saken, gjorde vi en gjennomgang av vår egen journalistikk om videoen og om konsekvensene av den, sier hun.

Ned Alley / NTB scanpix

Trond Giske: – Imponert og takknemlig

Trond Giske har ikke besvart Aftenpostens henvendelser om saken, men sier til TV 2 at det står stor respekt av det Sofie nå gjør.

– Jeg er imponert og takknemlig over at hun nå står frem og viser det motet det krever for å stå opp mot Norges mektigste mediehus, sier Giske.

På TV2s spørsmål om det var lurt å være på Bar Vulkan og bidra til en slik video, svarer Giske slik:

– Nei, men det er vanskelig å beskytte seg mot denne typen journalistikk. Jeg håper det nå blir en ordentlig diskusjon om flere sier ved denne saken: om journalisters tette bånd med kilder og med saker som rett og slett ikke stemmer med virkeligheten. Vi trenger ordentlig, redelig og sannferdig journalistikk for å avdekke maktmisbruk, og denne saken er vel et eksempel på det motsatte.

Norsk Redaktørforening: – Viktig å beklage og lære av sine feil

– Det er åpenbart av VGs rutiner har sviktet i denne saken, sier Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og poengterer at hun kun kjenner denne saken fra omtaler i mediene.

– Men sjefredaktør Gard Steiro har bekreftet at de ikke har gjort en god nok jobb. Det er alltid beklagelig når det skjer feil, og når det skjer, er det viktig at mediene lærer av det som har skjedd og at vi beklager overfor dem som er involvert, sier Nybø.

Hun påpeker viktigheten av at kilder som intervjues må kunne være trygge på at det de sier blir gjengitt riktig.

– I denne saken har man hatt kilder som ikke er medievant. Det skal medier ta ekstra hensyn til, sier Nybø.