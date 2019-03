Jensen og Grande med «gladmelding» til Festival-Norge

Latteren til Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) høres allerede før døren åpnes på finansministeren møterom. De to statsrådene møter Aftenposten for å komme med en «gladmelding»: løsningen på festivalenes «skattekaos».

– Nå blir det mulig for frivillige som jobber på festivaler å slippe unna skatt, så lenge prisen på festivalpasset er mindre enn 10.000 kroner. Dette er i realiteten en gladmelding til arrangører og de frivillige, sier finansministeren.

To timer før sto kultur- og likestillingsminister en på Venstres pressekonferanse og svarte for partiets bunnmåling på 1,9 prosent.

– Vi har hatt mye oppmerksomhet rundt saker vi har tapt i det siste, sa Grande.

Nå sitter latteren løst. Jensen har, på anmodning fra Grande, ryddet opp i kaoset. Men løsningen burde kommet for lenge siden, mener kritikerne.

Fakta: Dette er saken En rekke festivaler har i sin uvitenhet brutt loven når de ikke har regnet gratisbillettene de gir til frivillige som skattepliktige.

Ytelser som er verd mer enn 1000 kroner (for private aktører) har vært skatte- og avgiftspliktig i 25 år, opplyser Finansdepartementet.

Ca. 50 norske festivaler er private. De organiserer om lag 20.000 frivillige, opplyser NKA.

Jensen og Grandes løsning er omsider: Festivalene kan nå gi 100 prosent personalrabatt på varer eller tjenester til en maksverdi av 8000 kroner. I tillegg økes beløpsgrensen for skattefrie gaver til 2000 kroner.

Kaoset som ingen så komme

Det var i forbindelse med debatten rundt regjeringens nye regler for naturalytelser ved nyåret at spørsmålet kom opp: Er gratisbillettene som frivillige på festivaler mottar som lønn for strevet skattepliktig?

For om lag 50 kommersielle festivaler var svaret ja. Festivalene hadde faktisk brutt loven i alle år, uten å vite det. Å følge reglene ville bety vesentlige utgifter og svekke tilfanget av frivillige, trodde de. Aftenposten kjenner til at det har vært arrangert krisemøter i flere festivaler om saken.

Både Grande og Jensen, som er ansvarlig for regelverket, har måttet svare for seg en rekke ganger i Stortinget og media, uten å komme med en konklusjon.

Fredag legger Regjeringen frem følgende forslag i Stortinget og i statsråd, som løser problemet: Festivalene kan nå gi 100 prosent personalrabatt på varer eller tjenester til en maksverdi av 8000 kroner. I tillegg økes beløpsgrensen for skattefrie gaver til 2000 kroner.

For øvrig kan festivalene nå anse de frivillige som «personell», ikke som «ansatte».

Morten Uglum

Ba Jensen om å vurdere

Da den samme problemstillingen var oppe i 2011 gikk daværende kulturminister Anikken Huitfeldt (Ap) straks ut og beroliget festivalene. Grande har på sin side svart med å be Jensen «vurdere regelverket», noe hun nå har gjort.

– Hvorfor kunne ikke du ikke berolige festivalene med en tydelig beskjed, Grande?

– Det jeg sa var at dette er jeg helt sikker på at Siv kommer til å fikse for oss. Og det gjorde hun.

– Men hvorfor kunne du ikke bare si «slapp av, dette ordner vi»?

– Jeg var ganske sikker på at Siv kom til å fikse det. Men vi må gjøre ting ordentlig, så vi kan få endringer som står seg over tid.

– En ringerunde Aftenposten gjorde viste at det var tverrpolitisk enighet blant regjeringspartiene om at festivalpassene ikke burde være skattepliktige. Finnes det noen andre praktiske grunner til at dere ikke kunne berolige mer?

Siv Jensen skyter inn, med en strengere tone:

– Ja, men nå ble det sagt: Trine trodde finansministeren skulle rydde opp. Nå har vi gjort det og vi har jobbet hurtig, sier hun.

De understreker begge at beslutninger som tas i regjeringen og legges frem for Stortinget krever forberedelser og kvalitetssikring.

Fakta: Frivillige i Festival-Norge Hvert år jobber rundt 20.000 frivillige gratis mot å få billetter til musikk- eller kulturfestivalen der de jobber.

Et festivalpass koster opp til 3000 kroner

Om lag 50 private festivaler kunne blitt rammet av skattereglene som er blitt kjent de siste ukene

«Det er et forsøk på splitt og hersk»

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen har anklaget regjeringen for å samarbeide dårlig og være splittet i spørsmålet om billettskatten. Dette avviser Jensen og Grande blankt.

– Det er et forsøk på splitt og hersk, en velkjent teknikk i politikken, sier Jensen.

Hun henviser til Skatteetaten på spørsmål om festivalene kommer til å sanksjoneres for å ha brutt skattereglene frem til nå. Skatteetaten har tidligere sagt at de ikke kan utelukke at dette skjer. Videre informerer Jensen om at de nye reglene vil gjelde for hele skatteåret 2019.

– Vi ønsker å stimulere til mer bruk av frivillighet, ikke mindre. Dette passer godt inn det vi la frem i frivillighetsmeldingen før jul. Nå kan alle festivaler gå inn i festivalsesongen med lave skuldre og vite at de kan rekruttere frivillige uten å være redde for at de frivillige må betale skatt, sier Grande.