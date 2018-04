ABBA gir ut ny musikk etter 35 år

Det melder bandets manager i en pressemelding som er gjengitt i den svenske avisen Aftonbladet.

Bandet har spilt inn to nye låter. Den ene går under tittelen ”I still have faith in you”, og skal fremføres på NBC og BBC i desember.

– Vi har alle fire følt at det etter 35 år kunne være gøy å gå sammen i studio igjen. Det gjorde vi, og det var som om tiden hadde stått stille og vi bare hadde vært på en kort ferie, skriver bandet i en pressemelding.

Polar Music

Abba besto av Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson og Anni-Frid Lyngstad, var aktive fra 1972 til 1982. Det er omtalt som et av verdens mest betydningsfulle popband og har solgt over 400 millioner plater.

20 av singlene endte på den amerikanske Billboard Hot 100-listen.

Aftenposten møtte Benny Andersson på Skeppsholmen i Stockholm i fjor høst, der han snakket om samarbeidet som er tatt opp igjen i ABBA. Du kan lese hele intervjuet her.

