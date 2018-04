Det er ikke så mange helaftens operaer i den tidlige norske musikkhistorien. Faktisk så få at vi også gjerne inkluderer verk som bare nærmer seg operaformatet. Ludvig Irgens-Jensens halvannentimes verk fra 1930 har mange betegnelser: kantate, oratorium, dramatisk symfoni. Med syv solister, fullt kor og orkester, og tekst som spiller ut Olav den Helliges kamp om Norge i 1030, er den nær nok – dette er et nøkkelverk i historien om norsk musikkdramatikk.

Heimferd ble fremført to ganger i helgen, under Operaens markering av at det er 10 år siden åpningen av det nye huset i Bjørvika. Det er et ålreit valg. Selv om kristningstemaet og enkelte av de mest nasjonalistiske grepene kan føles litt fremmed for mange i dag, har komposisjonen mange fine kvaliteter som lever fint alene. Verket ble godt ivaretatt av dirigent Peter Szilvay, Operakoret, Barnekoret og solistlaget og fikk en svært raus applaus.