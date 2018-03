Sverige: Cissi Wallin anklaget journalistprofil for voldtekt. Nå er hun anmeldt for ærekrenkelse.

I fjor gikk Wallin ut på sosiale medier og anklaget journalisten Fredrik Virtanen for voldtekt.

Flere kvinner fulgte opp med tilsvarende anklager mot den profilerte journalisten. Han nektet for anklagene, men måtte slutte i Aftonbladet.

I januar anmeldte han Wallin for ærekrenkelser, og påtalemyndigheten ved Malin Arentoft bekrefter overfor Aftonbladet at det er satt i gang saksforberedelser og at hun har bedt politiet innlede etterforskning.

Aftonbladet siterer Wallins Instagram-konto, der hun melder at hun ikke angrer på at hun gikk ut med sine anklager i #metoo-kampanjen, og at hun vil stille i retten hvis det blir nødvendig.

Kvinne dømt for ærekrenkelse etter #metoo

I februar var det en tilsvarende sak som førte til dom.

Da ble en svensk kvinne dømt for ærekrenkelse etter at hun på Facebook anklaget en navngitt mann for voldtekt. Kvinnen hadde oppgitt mannens personopplysninger og lenket sine påstander om voldtekt direkte til hans facebookside.

Kvinnen har aldri politianmeldt mannen for den påståtte voldtekten, som skal ha skjedd for åtte år siden. Hun oppga at det først var i forbindelse med #metoo at hun tenkte at hun var utsatt for en voldtekt, skriver Aftonbladet.

Södertörns tingsrätt mente at kvinnen må ha innsett at hun har satt mannens navn i vanry og dømte henne derfor til dagbøter og en erstatning på 10 000 kroner. Kvinnen fikk strafferabatt fordi retten mente at det forelå formildende omstendigheter, siden «det var lett å bli dratt med av andres innlegg og avsløringer i sosiale medier».