Aker ASA, selskapet som har Kjell Inge Røkke som hovedeier, sier mandag til Aftenposten at de vurderer å fjerne Henrik Langelands bokmanus Eventyrerne. En fortelling om Aker i vår tid fra selskapets hjemmeside.

– Vi vurderer det og kommer tilbake når vi har noe mer å melde, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker ASA.

I tre år har Kigen samarbeidet med forfatteren Henrik Langeland om boken som skulle fortelle Akers moderne historie.

Aker ASA

Ifølge Kigen og Aker-ledelsen holdt ikke boken faglig mål, og Aker benyttet sin rett til å nekte å utgi boken. Men da forlaget insisterte på utgivelse, la Aker også ut boken på sine hjemmesider.

Tiden Norsk Forlag trakk sin versjon av boken fra markedet på fredag etter at bokanmelder Bernhard Ellefsen i Morgenbladet avdekket at lengre passasjer i Langelands bok er hentet fra Wikipedia, historiske lærebøker og Store norsk leksikon, uten direkte kildeangivelse.

Akers ASA har betalt Tiden og Langeland 4 millioner kroner for jobben.

Forfatter Henrik Langeland er sykmeldt og opplyser at han ikke vil uttale seg til Aftenposten om saken.

Tiden Norsk Forlag beklager sterkt

– Vi beklager på det sterkeste at forlaget ikke godt nok har fulgt rutinene når det gjelder kildearbeid. Vi tar dette på største alvor og gjennomgår nå hele boken for å få oversikt over omfanget av feil sitatbruk, sier forlagssjef Richard Aarø i Tiden forlag.

– Dette arbeidet gjøres i samarbeid med forfatter Henrik Langeland. Beslutningen om å trekke boken fra markedet ble også tatt i samråd med forfatteren. Vi har ikke gjort jobben vår, og det er jeg som har utgiveransvaret. Vi har ikke fulgt rutinene våre for dette, beklager Aarø.

Han håper Aker vil trekke boken fra sin hjemmeside.

Forlagssjefen avviser også at Tiden Norsk Forlag dolker forfatter Henrik Langeland i ryggen.

Han reagerer på at Elin Ørjasæter i et innlegg i Aftenposten skriver at «Langeland lå alene igjen på slagmarken med en kniv i ryggen».

– Vi har oppfordret Aker til å fjerne boken fra hjemmesiden, nettopp fordi den ikke er i samsvar med god sitatbruk. At de fremdeles har boken liggende på hjemmesiden, er deres ansvar, sier Aarø.

Sakset fra Aftenposten-journalist

Det er klart at del fire i Eventyrerne. En fortelling om Aker i vår tid også baserer seg på stoff fra boken Da Røkke tok Kværner (2002) av journalistene Steinar Dyrnes og Roar Valderhaug.

Det er lengre passasjer med ren avskrift uten at det fremgår med kildehenvisning eller sitattegn.

Aftenposten-journalist Steinar Dyrnes ble kontaktet av forlagssjef Aarø fredag kveld som beklaget manglende kildehenvisning i boken.

– Jeg leste litt av boken på Akers hjemmeside, og der ble det oppgitt at del fire støtter seg tungt på vår bok. Det synes jeg var veldig hyggelig og ryddig.

Samtidig ser Dyrnes at det mangler konkrete kildehenvisninger og anførselstegn:

– Jeg tok det for gitt at Langeland primært hadde pakket inn fakta fra vår bok i egen språkdrakt og brukt anførselstegn med påfølgende kildehenvisning der direkte avskrift eventuelt var benyttet. Men det er ikke tilfelle, sier Dyrnes.

Usikker på om oppdragsbøker blir vellykket

– Jeg kan ikke på stående fot komme på et sånt prosjekt som er vellykket, sier forfatter Torgrim Eggen om å skrive på bøker på oppdrag.

– Du må treffe tonen med oppdragsgiver som må stille seg åpen for det meste. Jo mer penger, jo kjedeligere er oppdraget og jo tyngre føringer har du, sier han.

Selv har han bare skrevet artikler på bestilling, men aldri bok.

Han har imidlertid skrevet bøker etter innspill fra forlaget, senest boken Forbindelsen.

Han sier det ikke finns unnskyldning for å plagiere, men har selv klippet og limt med kildehenvisning.

– Jeg brukte to sider i romanen Trynefaktoren fra 2003 på en tale av Martin Kolberg. Så fortsetter den fiktive romanpersonen talen, da for min regning. Jeg skriver i forordet at de gitte sidene er lånt av Kolberg. Sånn må man nesten gjøre det, eller bruke fotnoter, sier Eggen og forteller at han nå sitter midt i et biografiprosjekt og har den typen problemstillinger i hodet hele tiden.

– Teksten skal flyte, men samtidig skal leseren få vite hvor man har det fra, sier Eggen.

Ikke den første litterære boken om Aker

Dag Solstad skrev romanen Medaljens forside i forbindelse med Aker-konsernets 150-årsjubileum i 1991.

– Røkkes Aker er en helt annen ting. Det var helt andre omstendigheter da jeg skrev Akers historie.

– Hvorfor påtar forfattere seg slik oppdragsskriving?

– Hvorfor er klart. Man påtar seg et oppdrag fordi oppdragsgiveren betaler, sier Solstad. Han sier han valgte å skrive om Aker fordi han syntes det var interessant, og at det minnet ham om hans eget liv.

– En forfatter bør ha sterk egeninteresse i det man skriver om, og velge oppdrag det er morsomt å arbeide med, sier Solstad.

Han fikk frie tøyler i arbeidet med boken.

– Vi hadde et råd. Det gikk veldig fint, men jeg tror kanskje ikke Aker var så veldig fornøyd. En av direktørene sa at jeg burde ha skrevet en annen bok, for han syntes det ble litt lite om arbeiderklassen, og det hadde han jo rett i, sier Solstad.