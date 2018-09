«For ikke lenge siden snakket jeg hver dag til hundretusener av radiolyttere i hele Nord-Amerika. I dag er det nærmeste jeg kommer offentlige opptredener nabolagets karaokebar i New York.»

Slik åpner Jian Ghomeshi (51) essayet «Reflections from a hashtag», som er publisert i The New York Review of Books. Måten den tidligere radiokjendisen får fortelle om anklagene mot seg, har vakt sterke reaksjoner allerede før magasinet er i postkassene.

Nå har redaktør Ian Buruma (66) gått av.

Anklaget av mer enn 20 kvinner og menn

Ghomeshi var programleder for den canadiske kringkasteren CBC. I oktober 2014 gikk tre kvinner ut i avisen Toronto Star og sa at han hadde slått, bitt, kvalt og skjelt dem ut på stevnemøter.

En knapp måned senere fortalte ytterligere 15 kvinner om seksuelle overskridelser, to anklaget ham for trakasserende adferd og to menn sa at Ghomeshi hadde tatt dem i skrittet.

Ghomeshi ble tiltalt for seksuell trakassering i seks av sakene. I 2016 ble han frikjent i fem saker, mens en av anklagene ble trukket mot at han inngikk en avtale med retten.

Ghomeshi har hele tiden benektet at det han ble tiltalt for, skjedde uten samtykke. Kort tid etter at han fikk sparken fra CBC, skrev han på Facebook at «preferansene mine på soverommet kan være uappetittlige for noen», men at «ingen andre, og særlig ikke arbeidsgiver, burde kunne bestemme over hva folk gjør frivillig i privatlivet sitt».

– Jeg var fyren alle hatet først

Fire år senere fattet redaktøren for The New York Review of Books, Ian Buruma, interesse for Ghomeshis historie. På 3400 ord beskriver Ghomeshi sin egen situasjon etter anklagene. Han skriver blant annet at han angrer på at han ikke behandlet folk rundt seg med mer respekt, men at han ikke kan innrømme anklager som ikke stemmer.

Han skriver også om redselen og sinnet han følte da anklagene ble offentlig kjent, og han knytter erfaringene opp mot fjorårets #metoo-bevegelse:

«Det er mange menn som er mer hatet enn meg nå. Men jeg var mannen alle hatet først.»

Mark Blinch/The Canadian Press

Fakta: The New York Review of Books Amerikansk aktualitets-, kultur- og litteraturtidsskrift. Utgis to ganger i måneden. Har et opplag på vel 135.000 eksemplarer. En rekke kjente forfattere har bidratt til magasinet, som er blitt kalt «et av de mest innflytelsesrike publikasjonene av sitt slag» i The New York Times. Grunnlagt av Robert Silvers og Barbara Epstein i 1963. Ian Buruma overtok som redaktør da Silvers døde i 2017.

Forsvarte publiseringen

Ghomeshis essay, som er en del av The New York Review of Books’ temanummer om #metoo og sosiale medier, ble blant annet kritisert for unøyaktigheter. Det ble også beskyldt for å tone ned alvorlighetsgraden i anklagene.

I nettmagasinet Slate forsvarte redaktør Ian Buruma publiseringen av essayet, noe som fyrte ytterligere opp under debatten.

– Nøyaktig hva han har gjort, hvor mye samtykke det var, aner jeg ikke, men det er heller ikke mitt anliggende, sier Buruma, som understreker at Ghomeshi er frikjent i retten.

– Jeg forsvarer ikke oppførselen hans, og jeg vet ikke om alt det disse kvinnene sier, er sant. Min interesse i å trykke teksten, er synspunktene til en som er blitt offentlig latterliggjort, og hva han synes om det. Det er ikke ment som en frikjennelse.

– Knefall for sosiale medier

Sjefredaktør i Huffington Post, Lydia Polgreen, er blant dem som mener intervjuet med Buruma er enda mer provoserende enn essayet, fordi denne «besettelsen av nyanse» gjør at «monstre som Ghomeshi» får fortsette.

A friend just said to me that she found the Ian Buruma interview even more enraging that the Ghomeshi piece itself. I agree. Because monsters like Ghomeshi can thrive only because of a culture that espouses the sort of hand-waving, “nuance” obsessed gatekeeping like Buruma’s. — Lydia Polgreen (@lpolgreen) September 14, 2018

Buruma mener på sin side at det er ironisk at han angripes i sosiale medier:

– Jeg laget et temanummer om #metoo-overgripere som ikke var dømt i retten, men i sosiale medier. Nå er jeg i gapestokken selv, sier han til det nederlandske magasinet Vrij Nederland.

Buruma sier videre at han følte seg presset av magasinets utgiver til å gå av som redaktør. Han kaller avskjedigelsen et knefall for stormen i sosiale medier.

Mandag uttalte utgiver Rea Hederman imidlertid at Burumas avgang ikke hadde noe å gjøre med stormen i sosiale medier, men kom på grunn av feilvurderingene han hadde gjort. Ifølge The Guardian vil den trykte utgaven av magasinet som kommer 11. oktober, inneholde essays fra noen av kvinnene som anklaget Ghomeshi.

Forfattere protesterer

Nå forsvarer en rekke kjente forfattere Buruma, deriblant Joyce Carol Oates (80) og Ian McEwan (70). 110 forfattere har signert en protest mot at Buruma måtte gå av.

Selv om flere av dem synes Ghomeshis essay var «frastøtende», mener de at Burumas avgang er imot The New York Review of Books sentrale formål – som er «fri utforskning av ideer».

– Viktig med motstemmer

– Om du spør om jeg som redaktør ville trykket et essay som dette, er svaret ja. Men da er det desto viktigere å faktasjekke og kvalitetssikre teksten, sier Christian Kjelstrup, redaktør for det norske tidsskriftet Samtiden.

Han er enig i at det er viktig å få frem motstemmer.

– Erfaringen med å være hengt ut som overgriper – rettmessig eller ikke – trenger vi å lytte til, sier Kjelstrup.

Han understreker at den norske Vær varsom-plakaten har klare retningslinjer som ville gitt anklagerne tilsvarsrett.

– At det ikke har gått en alarm om at man måtte kontakte kvinnene for å få balanse i saken, er rart. Samtidig er det jo ganske drastisk at Buruma mister jobben, mener Kjelstrup.