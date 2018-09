Holocaustsenteret får over 50 millioner kroner til stor utvidelse

– Regjeringen sier ja til å finansiere et nytt tilbygg. Holocaustsenteret er en svært viktig samfunnsinstitusjon for forsknings- og formidlingsarbeid, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Fredag ettermiddag besøkte han Holocaustsenteret for å overbringe nyheten sammen med statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V).

Flere ansatte og forskere ved senteret, samt arkitektene som står bak det planlagte tilbygget, var til stede under kunngjøringen.

Morten Uglum

Morten Uglum

Etterlengtet utstillingskapasitet

Bevilgningen på 51,8 millioner kroner er øremerket et tilbygg som blir en forlengelse av det eksisterende Holocaustsenteret på Bygdøy, også kjent som HL-senteret.

Med bevilgningen skal det tilrettelegges for mer moderne og fleksible utstillingslokaler. Også senterets forsknings- og undervisningsvirksomhet skal utvides. HL-senterets oppdrag er å formidle kunnskap om Holocaust, folkemord og minoriteters vilkår.

– Dette er en stor dag og en tillitserklæring for Holocaustsenteret. Dagens senter har en rekke begrensninger. Nå får vi den utstillingskapasiteten vi trenger, direktør Guri Hjeltnes.

Transborder Studio

Vidkun Quislings bolig

I 2016 skrev Aftenposten at Holocaustsenteret selv ønsket utvidelsen. Senter ligger i Villa Grande, et ærverdig herskapshus fra 1917 ved Huk på Bygdøy. Under andre verdenskrig ble huset brukt som bolig av Vidkun Quisling, som bodde der frem til arrestasjonen i 1945.

Holocaustsenteret ble opprettet av Stortinget i 2001 og flyttet inn i Villa Grande i 2005. Samme år valgte Riksantikvaren å frede bygningen.

Hjeltnes beskriver den gamle bygningens planløsning som «begrensende og rigid». Det er for eksempel ikke tillatt å bruke veggene i en rekke av rommene.

– Et moderne tilbygg som knyttes til Villa Grande, løser dette. For publikum kommer det til å gi en elegant bevegelse mellom historie og samtid, sier Hjeltnes.

Transborder Studio

Transborder Studio

740 kvadratmeter stort tilbygg

Statsbygg annonserte i 2016 en konkurranse om å designe senterets tilbygg. 64 arkitektkontorer meldte seg.

I 2017 stakk arkitektkontoret Transborder Studio AS av med oppdraget. Tilbygget som nå skal realiseres, kalles «Mino». Det har allerede høstet anerkjennelse hos antikvariske myndigheter.

Tilbygget blir 740 kvadratmeter stort og vil ligge lavt i terrenget, i direkte tilknytning til Villa Grande. Åpningen er planlagt våren 2021. Holocaustsenteret tar årlig imot over 40.000 besøkende, hvorav 8000 er skoleelever som deltar i undervisningsopplegg. Senteret huser i dag en permanent holocaustutstilling.