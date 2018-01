Christopher Plummer som Jean Paul Getty er verd kinobilletten alene.

1 2 3 4 5 6 All the money in the world

To elementer imponerer i Ridley Scotts epos om Getty-kidnappingen. Det ene er skuespillet, og det andre er det komplette karakterdrapet på Jean Paul Getty.

Getty, spilt av Christopher Plummer, var verdens første dollarmilliardær. Han slo seg opp på olje og var en stor kunstsamler. Getty var også legendarisk for å være grisk, gjerrig og en ekte Onkel Skrue. Mannen snodde seg unna skatt og var inkarnasjonen av at man ikke blir rik av å være snill.

Nektet å betale løsepenger

I 1973 ble hans eldste barnebarn Paul (Charlie Plummer) kidnappet i Italia. Kidnapperne krevde 17 millioner i løsepenger. Moren Abigail (Michelle Williams) var da skilt fra Paul Getty II (Andrew Buchan), et narkovrak. Hun hadde ikke penger, og situasjonen utviklet seg dramatisk da Getty den eldre nektet å betale løsepengene. Da en reporter spurte hvor mye han er villig til å betale, svarte han; - «ingenting».

Selve kidnappingshistorien er ganske tradisjonell og står faktisk for filmens kjedeligste partier. Filmens hovednerve er skildringene av Getty. Hans forhold til familien og sine kunstskatter viser en paranoid og stormannsgal personlighet.

De rike er ikke som oss

Giles Keyte / TT / NTB scanpix

Filmen starter med en voiceover av Gettys sønn som setter det hele i perspektiv:

«To be a Getty is an extraordinary thing. (...) We look like you, but we’re not like you. It’s like we’re from another planet where the force of gravity is so strong it bends the light. It bends people too.»

Filmen viser godt at penger ikke nødvendigvis gir deg frihet og lykke. Den er også et kraftig spark til verdens superrike elite, som kun er opptatt av å kare til seg mer makt og rikdom på bekostning av alle oss andre.

Plummer er verdt kinobilletten

Fabio Lovino

Det andre imponerende elementet i filmen er skuespillerne. Spesielt Christopher Plummer og Michelle Williams, sistnevnte blir publikums blikk inn i de rikes verden.

Det hører jo til historien at Getty opprinnelig ble spilt av Kevin Spacey. Da anklagene om misbruk dukket opp, endte det i tidenes mest omtalte rollebytte. Alle scenene med Getty ble filmet på nytt med Plummer, og han er verdt kinobilletten alene. Han spiller rikingen som en mann uten mye til overs for mennesker, men som blir rørt til tårer av et vakkert maleri. Plummer er hard, men samtidig er ikke spillet uten nyanser. Filmen er et regelrett karakterdrap som kler ham naken blant all kunsten, og tilbake står en gjennomført usympatisk mann.

Observasjonene om makt, paranoia og psyken til de virkelig rike er nerven i All the money in the world. Scott prøver å lage en ren spenningsfilm av kidnappingen, men det blir aldri dramatisk. De mest fengslende elementene ligger et helt annet sted.