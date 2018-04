TV 2 åpner opp om andel ansatte i Bergen

I en tabell som tidligere har vært sladdet i dokumentene Kulturdepartementet har offentliggjort, men som TV 2 selv har valgt å offentliggjøre, går det fram hvor mange ansatte TV 2 har i Norges to største byer, skriver Dagens Næringsliv.

På nyhetsområdet totalt er det 140 ansatte, hvorav 87 er ansatt i Bergen. Dette tilsvarer en «Bergens-andel» på 62 prosent. I hovedkanalen er 122 av totalt 236 ansatte lokalisert i Bergen. Det tilsvarer en Bergens-andel på 52 prosent.

Bakgrunnen for at TV 2 nå velger å gå ut med detaljerte opplysninger om hvor de ansatte jobber, er at selskapet har fått kritikk, blant annet i Bergens Tidende, for ikke å ha offentliggjort tallene. TV-kanalen ville ikke dele opplysningene fordi de mente denne type informasjon var konkurransesensitiv.

Selskapet søker om inntil 135 millioner kroner i årlig statsstøtte, mot å opprettholde hovedkontoret i Bergen.

TV 2 var eneste søker da Kulturdepartementet lyste ut avtale om kommersiell allmennkringkasting i 2017. Et sentralt krav er at majoriteten av redaksjonelle beslutninger skal tas i en hovedredaksjon minst 10 mil fra Oslo.

Kontrakten skulle egentlig være klar i desember, men prosessen er kraftig forsinket.