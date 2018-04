I et skogområde utenfor den indiske byen Jodhpur hørte noen at skudd ble avfyrt en oktobernatt. Da en bil kjørte bort, kjente de igjen sjåføren: Bollywood-superstjernen Salman Khan.

Dette skjedde i 1998. Skuespilleren ble anklaget for å ha tatt livet av to sjeldne hjorteantiloper og flere hjorter som også var vernet.

Siden den gang har den hinduistiske gruppen Bishnoi kjempet for at Khan skal få sin straff.

Før helgen ble skuespilleren fengslet for hendelsen. Dommen var fem år i fengsel. Lørdag, bare to dager senere, ble han sluppet fri mot kausjon. Saken er likevel ikke over. En ny høring skal gjennomføres 7. mai, skriver Hindustan Times.

Dette er tredje gang Khan er blitt arrestert for anklagene, men det er først nå han har fått en dom. Første gang var i 2003, fem år etter hendelsen. Da var også dommen på fem år, men Khan anket og dommen ble opphevet, skriver The New York Times. I 2016 ble han også frikjent av retten i Rajasthan.

FRANCIS MASCARENHAS / X06596

Har vært i trøbbel før

Khan nekter for at han skjøt hjorteantilopene. Han har sagt at de døde av naturlige årsaker. Ifølge avisen The Hindu skal det også være en obduksjonsrapport som støtter Khans påstand.

Dette er ikke første gang Khan har vært i trøbbel. I 2002 ble han anklaget for å ha tatt livet av en hjemløs etter å ha fyllekjørt. I 2015 ble han dømt til fengsel, men han anket og ble senere frikjent.

Også den gangen var det snakk om en fengselsdom på fem år.

Ekskjæresten Aisharya Rai, en annen superstjerne i Bollywood, anklaget ham også for mishandling uten at det gikk til retten. Det benekter Khan på det sterkeste, skriver The New York Times.

Aisharya Rai var forøvrig aktuell i 2015 da hun og svigerfaren Amitabh Bachchan, en annen stjerne, ble nevnt i Paradise Papers.

Likevel er skuespilleren høyt elsket. Da han kom hjem lørdag ble han møtt av store mengder tilhengere. Ifølge, Anna MM Vetticad, en indsk filmjournalist og forfatter The Guardian har snakket med, bidrar disse anklagene til «bad boy»-imaget til Khan.

– Rapportene om dårlig oppførsel på fylla, sammen med sakene som har sendt ham til retten, har bidratt til å øke tilhengernes entusiasme for ham, sier Vetticad.

FRANCIS MASCARENHAS / X06596

Kampen fortsetter

Grunnen til at bishnoiene nekter å gi opp kampen, er at de anser det som sin plikt å fortsette.

– Tar du livet av våre barn (dyrene), vil vi sørge for at rettferdigheten ytes. Det betyr ingenting om du er Salman Khan eller noen andre, sa Ram Nivas Dhoru, en representant for Bishnoienes anti-krypskyttergruppe, til AFP.

Bishnoiene har også sagt at de vil fortsette kampen mot Khan og anke helt til høyesterett om de må.

Hjorteantilopene er ikke bare sjeldne. De regnes også som hellige for Bishnoi-gruppen, som ifølge AFP har rundt to millioner medlemmer i nordre og sentrale deler av India. Gruppen, som blir omtalt som en sekt på Wikipedia, ble grunnlagt på 1400-tallet.