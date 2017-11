«Jul i Blodfjell»: Sjangerlek med forgiftede sandkaker

1 2 3 4 5 6 Jul i Blodfjell

Anmeldelsen er basert på de første åtte episodene.

Stranger Things møter norsk julekalender via Cluedo i TVNorges nye satsing. Det er ikke sikkert du får så mye julestemning, men du kan risikere å trekke på smilebåndet ganske mange ganger i løpet av de korte episodene.

24 svært karikerte personligheter får innkalling til julefeiring hos onkel Konrad Soot. Tema er den store arven som alle vil slå kloa i. Et klassisk scenario med en aldri så liten hake: De må overleve frem til julaften.

Det som følger er brutale drap, vill lek med popkulturelle referanser og skuespillere som koser seg hemningsløst. Serien er produsert av samme gjeng som sto bak Nissene på låven fra 2001.

Med krumkakejernet som drapsvåpen

TVNorge

Seriens intro er laget på svart bakgrunn med Jul i Blodfjell skrevet i store røde bokstaver, noe som øyeblikkelig sender tankene til Stranger Things. Når døren åpner seg til hotellet og det første som møter deg er to mystiske tvillinger som tatt ut av The Shining (1980), skjønner du raskt at her skal lekes med sjangerkonvensjoner.

Scenarioet får meg til å tenke på Clue (1985), en hysterisk krimfilm med Tim Curry basert på det populære mordspillet Cluedo. Professor Plum er byttet ut med Soot, og krumkakejernet fungerer også som drapsvåpen.

TVNorge

Nanna (Ine Jansen), slektens danske alibi, aner ikke hva kos er og blir en liten parodi på Saga i Broen. Scenen hvor Putti, en av karakterene til Kevin Vågenes, pakker henne inn i en ball av tvangskos er hysterisk. Nanna er ekspert på å spore opp forsvunne postpakker, og sammen med politiarkivar Svein (Trond Fausa Aurvåg) blir de satt til å løse drapsgåtene. Svein vil gjerne være politi, og lever livet som hardkokt etterforsker inspirert av Robert De Niro og Al Pacino.

Frisk og mørk

Carl Christian Raabe / TVNorge

Mens folk dør av forgiftede sandkaker, og den desperate jakten på ekte julehygge brer om seg, pøses det på med referanser. En av de morsomste i de første episodene er hyllesten av Fleksnes-episoden Trafikk og Panikk hvor Fleksnes nekter å rygge på en smal vei. Her møtes Atle Antonsen og Fridtjov Såheim til duell med to sofaer i en bratt trapp.

Serien er spilt inn i det nedlagte psykiatriske sykehuset Dikemark i Asker. Det danner en passe skummel ramme rundt galskapen som utspiller seg. Når referansene og dialogen virkelig sitter, er Jul i Blodfjell skikkelig morsom, men noen dødpunkter er det. Noe blir plumpt, og alt er ikke like hysterisk festlig. Heller ikke alle figurene er like godt uttegnet, og det er nok et hint om at likene deres snart dukker opp. Svein-karakteren blir litt anmassende, men kler samspillet med den avmålte Nanna.

Selv om julestemningen i Jul i Blodfjell blir mer og mer desperat ettersom likene hoper seg opp, er serien et friskt, mørkt og makabert innslag i all juleidyllen.