– Den er nok ikke bare rettet mot Svenska Akademien. Den er nesten større enn som så. En fargebombe som slår knockout på alle svart-hvite pingviner i salen, mennene i smoking, sa Kulturnyheternas motekritiker Dennis Dahlqvist i SVT om kjolen til Sara Danius. Hun var tidligere fast sekretær i Svenska Akademien.

Mandag kveld var det gallamiddag i Stockholm for alle som hadde vunnet Nobelprisene som blir delt ut i Sverige: Fysikk, kjemi, medisin og økonomi.

Etter et år fylt av skandaler rundt Svenska Akademien, institusjonen som deler ut Nobels litteraturpris, ble det ikke delt ut noen forfatterpris i år.

Pontus Lundahl/TT NEWS AGENCY / NTB scanpix

Ordkrig blant litteraturekspertene

Det har vært ordkrig mellom de viktigste aktørene i Akademien, og tidligere i år gikk Sara Danius av som leder – eller såkalt fast sekretær – for det ærverdige kollegiet som hvert år plukker ut en vinner av litteraturprisen.

Men selv om Danius måtte forlate det prestisjefylte vervet , valgte hun ingen anonym entré da årets nobelprisvinnere skulle feires. Hennes sjokkrosa kjole ble kveldens snakkis.

Danius var på gallamiddagen i egenskap av å være medlem i Nobelstiftelsens styre.

Hun er kjent for å ha en egen klesstil, blant annet den såkalte «knytblusen». Også dette var på plass i gårsdagens overdådige kreasjon.

Da Danius måtte gå tidligere i år, ble det arrangert en punktdemonstrasjon der alle hadde på seg «knytblus», til ære for litteratureksperten.

Fikk du meg deg talene til fredsprisvinnerne? «Vi må tåle å høre de kvalmende detaljene. De hører med når våpenet voldtekt skal begripes», skriver politisk redaktør Trine Eilertsen.

Pek til kritiker?

Nobel-kjolen blir også tolket som et pek til Horace Engdahl, et fremtredende medlem i Svenska Akademien som Danius har vært i åpen konflikt med. I forrige uke kom han med uttalelser om at menn kanskje passer bedre enn kvinner i denne typen komiteer.

– Det her er den beste måten hun kan kommentere Horace Engdahls ulykksalige formulering i SVTs dokumentar: «Jeg vet ikke om menn passer bedre til å sitte i denne typen forsamlinger», skriver Expressens kulturkommentator Gunilla Brodrej.

SARA DANIUS skriver historia idag. En påfågel bland pingviner. Talk of the town. Flavor of the year. More is more. pic.twitter.com/aEyz5hDxLR — Gunilla Brodrej (@Brodrej) December 10, 2018

Brodrej mener det finnes en trassighet i fremtoningen som står i opposisjon til «mye av forsteiningen som har rammet hennes gamle arbeidsplass».

Hennes oransje og sjokkrosa kreasjon designet av Pär Engsheden ble behørig kommentert, blant annet av Expressens moteekspert Magda Omerspahic.

Hun sa at dette er et antrekk man enten elsker eller hater, og at kreasjonen virkelig stikker seg ut sett mot herrene i svart i bakgrunnen.

– Ikke spark

– Nobelfesten er en anledning der det passer å synes og ta plass, og hun gjør virkelig det, uttalte moteeksperten, som likte Danius’ modige valg.

Til SVT uttalte Sara Danius at antrekket ikke er ment som en spott hverken av Horace Engdahl eller Svenska Akademien.

– Det er ikke jeg som har valgt den. Jeg har en fantastisk skredder og designer som fant på denne kreasjonen, sier Danius.

– Så dette er ikke et spark til Akademien? spør SVT.

– Absolutt ikke. Jeg synes at det var på tide å vise glede, og at det er på tide med et nytt kapittel, sier Sara Danius til SVT.

Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Metoo-skandalen

Mye av skandalen rundt Svenska Akademien har handlet om håndteringen av den såkalte Kulturprofilen, ektemannen til et av medlemmene av Svenska Akademien, Katarina Frostenson. Kulturprofilen, som lenge var måten han ble omtalt på i svenske medier, Jean Claude Arnault, er nå dømt for to tilfeller av voldtekt.

Anklagene mot Arnault dukket opp i november 2017. I kjølvannet av #metoo-kampanjen sto 18 kvinner frem i Dagens Nyheter og beskrev overgrep og seksuell trakassering som de anklaget Arnault for. Men selv etter at Arnault ble etterforsket av politiet, har Akademien vært preget av indre konflikter og har fått mye kritikk for å være en institusjon som preges av en mannsdominert fortid.