Ny TV-måling skaper splid

Hittil har analysebyrået Kantar TNS bare sett på tallene for tradisjonell TV-titting, også kjent som lineær-TV, men fra nyttår skal også strømming og annen nettvideo inkluderes, skriver Dagens Næringsliv.

TV 2, TVNorge-eier Discovery, TV3-eier MTG og NRK har bestilt den nye målingen og sitter i en styringsgruppe som definerer oppdraget til Kantar TNS. Bare to uker før omleggingen er det usikkert om mindre aktører i det norske markedet – som Fox, Disney, Turner-gruppen (CNN, Cartoon Network med flere) og BBC – blir med på ordningen. De har innvendinger mot både prisen og prosessen.

– For oss som står utenfor, er det besynderlig at fire store tv-kanaler, som også er våre konkurrenter, setter premissene på hvordan tv-målinger skal foregå og hva de skal koste, sier norgessjef Anders Borge i Fox Networks Group.

– Vår opplevelse er at prosessen ikke har vært transparent, og vi har fått informasjon altfor sent. Den høye kostnaden på målingen er også et problem, sier Disneys nordiske kommunikasjonssjef, Linda Andersson.

Leder for styringsgruppen, Lene Granlund Bredahl i TV3-eier MTG, er ikke overrasket over kritikken.

– Vi har vært i dialog med Borge tidligere og disse punktene er ikke ukjente for oss. Vi er fortsatt i forhandlinger med dem, sier hun.