Chris Kraus

I love Dick

Aschehoug

Den feministiske klassikeren I love Dick krysser inn og ut av de fleste sjangre – bekjennelse, kunstkritikk, filosofi, dagbok – men forankres i brevromanen.

Den begynner med at Chris Kraus og Sylvère Lotringer møter Dick. Han er, som nevnte par, også intellektuell, men av den mer grovslepene, hipster-cowboy-aktige måten, der han bor i ødemarken på sin ranch. Chris blir raskt så besatt av Dick at hun ikke klarer å tenke på noe annet.

Den ble forsøkt stoppet for 20 år siden. Nå reiser Chris Kraus verden rundt med romanen «I love Dick».

Delte fantasier

Hun klarer heller ikke å holde besettelsen for seg selv og innvier ektemannen i begjærsfantasiene. Sammen skriver de brev på brev til Dick – og det er disse brevene boken (nesten utelukkende) består av. Mottageren kommer ikke til orde (før mot slutten).

Skrivingen skaper en heftige fantasi om Dick, som både Chris og Sylvere fråtser i foran hver sin datamaskin. Det både forener dem og driver dem fra hverandre. Boken er i førsteperson – Chris er i sentrum – men fortelles i tredjeperson, som gir en viss avstand, eller betraktende holdning, til villskapen som skrives frem.

Virkelighetslitteratur av en annen verden

La meg, før jeg går videre, nevne at om du vil lese virkelighetslitteratur – ja, da trenger du ikke lete lenger.

For Chris er Chris Kraus, bokens forfatter (som også er kunstner), og Sylvère Lotringer er hennes ektemann også utenfor bokpermene. Lotringer er redaktør for forlaget Semiotext(e), som er kjent for å introdusere franske filosofer som Michel Foucault og Gilles Deleuze for amerikanere. Dick er også en virkelig person, nemlig den engelske kulturkritiker Dick Hebdige, som faktisk forsøkte å få utgivelsen stoppet.

Hvor mye i boken som faktisk har skjedd, skal jeg ikke si for sikkert, men hadde jeg vært Dick – arme sjel – ville jeg sikkert få den forsøkt stoppet selv. For mer hektisk hekseritt av fantasier, spinnville som de til tider er, kommer man sjelden over.

Kulturredaktør Sarah Sørheim kommenterer debatten om virkelighetslitteratur: «Det blir for enkelt å sette «roman» på omslaget av en bok og tro at man med det kan slippe unna en debatt om etikk og moral»

Medrivende trekantdrama

Det er vanskelig å forutsi hvilke bøker som blir bestselgere – og det er få som er like overraskende, i så måte, som Kraus’ I love Dick. Boka er jo det som, i visse miljøer, kaller «teoretisk fiksjon» eller «auto-fiksjon», altså filosofiske grubling eller personlige bekjennelser i romanform. Dette, skulle man jo tro, er langt fra noen god salgs-pitch.

Likevel har boken blitt en bestselger verden over, og det skyldes nok mer at den har en intensitet og en stikkende humor som driver brevene – og jakten på Dick – fremover i et rasende tempo, som enhver som virkelig har vært bitt av kjærlighetens besettelse nok vil kjenne seg igjen i.

Dessuten er den jo et trekantdrama, hvor det knives om hvem som skal få hvem, hvem som skal ligge med hvem. Men først og fremst hvem som skal eie hovedpersonens begjær, ja, forme det.

Og her er vi ved kjernen av I love Dick.

Skrives seg inn i feministisk avantgarde

For mer enn noe annet er denne boken et kampskrift for nødvendigheten av å finne en egen stemme – som kvinne – i et miljø preget av snakkende og skrivende menn som elsker å speile seg i hverandres høyttravende tanker og skriverier. «’Hvem er Chris Kraus?’ ropte hun. ’Hun er ingen! Hun er Sylvère Lotringers kone! Hun er hans ’Med følge’!» Chris er riktignok ingen servil kvinne i romanen, men hugger tak i Dick og fantasien om ham, som en blodutsultet vampyr: hun vil trekke ut det hun elsker ved ham gjennom sine egne fantasier og på den måten grave frem det som er henne i begjæret.

Verdien av å finne et eget språk

Hun skriver seg dermed inn i en feministisk avantgarde, definert av forfattere som Kathy Acker, Eileen Myles og Kraus selv, men også performance-kunstnere som norske Wencke Mühleisen, som alle kretser rundt hvordan kvinne kan (gjen)vinne sin egen kropp, sitt eget begjær, uten å tilrettelegges i den mannlige fantasiens allestedsnærværende støpeskje.

Slik sett handler boken ikke bare om å finne en egen seksualitet, men om å lokalisere et språk for egen erfaring som ikke dikteres av andre. Dét er jo nødvendig for flere enn kvinner.