– Meningsmålingene kommer på løpende bånd, gjerne flere pr. dag, og tar altfor mye plass i mediene. Det er nesten blitt en konkurranse blant mediene i å publisere flest. Hva er egentlig poenget, sier Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre og partiets førstekandidat i Akershus.

Det stadig større fokuset på målingene, fører til at mediene slutter å skrive om enkeltsakene som betyr noe, mener Raja.

− Jeg forstår at mediene vil lage overskrifter og spenning med knusende meningsmålinger, men medienes hovedoppgave er tross alt å være kritisk og opplysende, sier han.

Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Hvordan påvirker målingene deg som politiker?

– Jeg kan være såpass ærlig og si at dårlige meningsmålinger for partiet skaper dårlig stemning. Målinger som viser at jeg ikke kommer til å bli gjenvalgt på Stortinget, gjør meg nedfor. Men det kan også påvirke meg og andre politikere til å bli mer motivert til å jobbe enda hardere.

Meningsmålingene som trendveiviser

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, bruker meningsmålinger bare til å få bekreftet trender i valgkampen. Meningsmålingene inneholder for store feilmarginer til annet, mener hun.

− Jeg kommenterer konsekvent ikke målinger. Jeg har en jobb jeg skal gjøre, helt uavhengig av om meningsmålingene for Høyre går opp eller ned.

Hun mener, i likhet med Raja, at meningsmålingene tar altfor mye plass i valgkampdekningen, og at de bare fører til spekulasjoner om det politiske spillet. Det gjør at nordmenn ikke klarer å sette seg godt nok inn i de politiske sakene, mener hun.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg synes de store spørsmålene mangler i valgkampdekningen. Som for eksempel hvorfor nordmenn ser ut til å flokke seg rundt de mindre partiene, som Rødt og MDG. I land hvor det har vært krisetilstand, som i Tyskland og Nederland, går de fleste av stemmene til de store partiene. Det at velgere tør å eksperimentere i norsk politikk, er et bilde på at vi har hatt en stabil politikk over lengre tid, sier Norby Lunde.

Et Oslo-fenomen

Kanskje særlig Arbeiderpartiet har følt på journalisters mas om meningsmålinger den siste tiden. Politisk rådgiver Siri Hytten skriver i en melding til Aftenposten at partiet har begrenset med tid til intervju fordi de «bruker så mye tid på å kommentere i saker om meningsmålinger.»

Ingvild Kjerkol, førstekandidat for Arbeiderpartiet Nord-Trøndelag og stortingsrepresentant, mener journalistenes store forbruk av meningsmålinger er et Oslo-fenomen.

Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er først og fremst riksmediene som har et stort fokus på meningsmålingene. I Trøndelag for eksempel, handler valgkampdekningen mer om hvilke arbeidsplasser vi skulle hatt og andre saker som opptar lokalsamfunnet, sier hun.

Siden de lokale avisredaksjonene er nærmere folk, har de også et bedre bilde av hvilke saker som betyr noe for lokalbefolkningen, mener Kjerkol.

– Vi vil helst snakke om hvorfor det er riktig å bruke penger på bedre eldreomsorg, det er jo slike ting valget faktisk handler om. Denne valgkampen har vært helt ekstrem hva gjelder meningsmålinger. Hva er verdien av en måling én tirsdag, når det publiseres en ny måling, som viser noe helt annet, på torsdag, sier hun.

