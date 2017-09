Senterpartiet vil utfordre utenlandske medieaktører

Aftenposten utfordrer partiene på deres kulturpolitikk.

– Hvordan har dere tenkt å håndtere disse internasjonale medieaktørene?

– Det blir tøft, men vi må våge å gå i dialog med de store internasjonale aktørene og utfordre dem på hvilket ansvar de har for å bidra til å styrke film- og produksjonsmiljøene i de landene de opererer i. Hvis ingen utfordrer dem, blir det heller ingen diskusjon om det, sier Marit Arnstad, kulturpolitisk talskvinne i Senterpartiet.

– Dere vil også stanse ulovlig utenlandsk spillreklame på norske plattformer, ved å etablere en lovhjemmel for blokkering av ulovlige spillsteder på internett. Det blir ikke lett?

– Det pågår en svært aggressiv reklame fra utenlandske aktører, derfor er vi nødt til å utfordre den galskapen som foregår på norske plattformer. Det er ikke sikkert det lar seg gjøre, men noen land må utfordre det faktum at våre egne regler på området blir kraftig undergravd.

Elise Amendola / TT / NTB scanpix

Alle skal betale

– Dere ønsker en allmennkringkastingsavgift som alternativ til NRK-lisensen. Hvorfor det?

– Det er foreslått ulike modeller. Vi mener en husholdningsavgift, som er knyttet til NRK som plattform, og ikke til TV som apparatet, er den beste modellen for fremtidig finansiering av NRK. For Senterpartiet er det viktig å sikre NRK gode rammevilkår. Å slippe NRK ut på annonsemarkedet sammen med de andre mediene, vil ikke være til fordel for de andre mediene.

– Dere ønsker å tildele nasjonale oppgaver for regionale kulturinstitusjoner. Hvilke?

– Tja, det kan godt hende at fylkeskommunene og regionene kan spille en større rolle i tildeling av midler regionalt. Kanskje kan regionene få et større ansvar for tildelingen av festivalstøtten i sin region.

– Blir ikke dette å utvanne kulturrådet?

– Jeg tror i alle fall at vi må diskutere hva kulturrådet skal være, skal det være et slags kulturdepartement 2? Hvis rådet bare skal overta departementets oppgaver, så kan det like godt gjøres til regionale oppgaver.

Fakta: Dette er Senterpartiets viktigste saker i kulturpolitikken: Iverksette kulturløft IV

Vil ha sterke satsing på kulturminnevern og museum

Satse på lokal kultur, biblioteker og kulturskoler

Bevare fastprisordningen på bøker og forsterke innkjøpsordningen og stipendordningene

Innføre gratis inngang på utvalgte museer, både statlige, regionale og lokale

Etablere en egen tilskuddsordning for kulturbygg eid av organisasjoner

Kulturstøtte på scenen

– Hvilke av dagens ordninger innen kulturlivet ønsker dere å avvikle?

– Dette er ikke noe vi har programfestet, men vi er kritisk til gaveforsterkningsordningen. Den fungerer ikke. Norge er ikke et oppkomme av private investorer som vil spytte penger inn i kulturlivet. I den grad denne ordningen fortrenger andre viktige formål på kultursiden, så er vi åpen for å avvikle ordningen.

– Hvorfor trenger vi et Kulturløftet IV?

– Det har sammenheng med Enger-utvalgets rapport, som viste at mye av kulturkronene har endt opp i statlige institusjoner, og da i Oslo-området. Nå er det på tide å styrke den lokale og regionale kulturen, som kulturskolene, bibliotekene og den regionale teatersatsingen.

– Hvorfor er dere så opptatt av kulturminnevern?

– Vi ønsker en sterkere satsing på kulturminner og museum. Det er mye som må tas vare på. Derfor har vi prioritert to ting: tilføre mer midler til kulturminnefondet og et eget bevaringsprogram for steinkirker fra før 1640, slik vi har hatt for stavkirkene.