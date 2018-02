Se deg rundt neste gang du entrer et kjøpesenter, en restaurant, eller kanskje kontorfellesskapet du sitter i. Har det noen gang slått deg at lyset du omgir deg med har en annen funksjon enn bare å sørge for at du ikke oppholder deg mørke?

– Belysning er mye viktigere enn vi tror. Når du kommer inn i et rom kjenner du på en spesiell atmosfære. Da er det lyset som skaper denne stemningen. Men du tenker ikke over det. Vi tar det litt for gitt, sier Linda Knoph, en av rundt 80 lysdesignere tilknyttet sammenslutningen Norske Lysdesignere.