Robert Redford i sorg over sønnens bortgang

84 år gamle Robert Redford er i dyp sorg over sønnens bortgang. James Redford døde fredag av kreft, 58 år gammel.

Robert Redford (t.v.) og sønnen James Redford i 1999 på premieren for dokumentarfilmen "The Kindness of Strangers", som sønnen produserte og som tok for seg organdonasjon. Foto: AP

NTB

8 minutter siden

– Sorgen er uendelig når man mister et barn. James var en elsket sønn, ektemann og far, sier Robert Redfords talsperson, Cindi Berger, ifølge BBC , og ber om at familien får sørge i fred.

James Redford, som er en av Robert Redfords fire barn, var filmskaper og forkjemper for natur- og miljøvern. Han sto bak dokumentarfilmer som «The Big Picture: Rethinking Dyslexia».

Han fikk leverkreftdiagnosen i fjor mens han ventet på en levertransplantasjon. Den skulle vært hans tredje. På grunn av erfaringene med de to første i 1993 stiftet han The James Redford Institute for Transplant Awareness for å bevisstgjøre folk flest om behovet for organdonasjon.

James Redford produserte også filmen «The Kindness of Strangers» om samme tema i 1999.

James Redford var gift med kona Kyle i 32 år. Sammen har de to barn. Kyle Redford delte selv den triste nyheten om ektemannens bortgang i sosiale medier, og skrev:

– Han levde et vakkert liv som betød noe og var elsket av mange.