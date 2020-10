Theodor Kittelsen-maleri satte prisrekord

«Andersnatten» ble solgt for 14 millioner kroner tirsdag.

Ludvig Karstens maleri «Gutter på stranden» malt på Hvasser i Vestfold i 1913 ble solgt for 2,9 millioner kroner tirsdag kveld. Foto: Trond W. Andersen

21. okt. 2020 13:18 Sist oppdatert nå nettopp

Theodor Kittelsen-maleriet Andersnatten satte ny rekord for et norsk verk på auksjon i Norge tirsdag. Det ble solgt for 14 millioner kroner på jubileumsutstillingen til Blomqvist Kunsthandel i Oslo.

Auksjonshuset markerer sitt 150-årsjubileum i år. Det var knyttet store forventninger til maleriet «Andersnatten» i forkant

Maleriet fra 1903 blir sett på som et av de viktigste verkene i norsk kunsthistorie. Det var på forhånd ventet en pris på om lag 10 millioner kroner.

Budrunden startet på 7 millioner kroner. Det var tre budgivere som kjempet om maleriet. Inkludert omkostninger er prisen totalt 17,5 millioner.

Den tidligere rekorden var på 12,8 millioner kroner. Det var også et maleri av Kittelsen med tittelen «Guldhornet».

Maleriet «Andersnatten» fra 1903 av Theodor Kittelsen ble solgt for 14 millioner kroner tirsdag kveld. Foto: Trond W. Andersen

Frits Thaulows oljemaleri «Picquigny» fra 1899 ble solgt for 1,110.000 kroner tirsdag kveld. Budrunden begynte på 600.000. Foto: Trond W. Andersen

Gode priser for Munch og Thaulow

Verker av Ludvig Karsten, Edvard Munch og Frits Thaulow oppnådde også høye priser tirsdag.

Litografiet Eva Muducci/Brosjen av Edvard Munch ble solgt for 2,7 millioner kroner. Frits Thaulow oppnådde en pris langt over forhåndsvurderingen. Oljemaleriet Picquigny fra 1899 ble solgt for 1,11 millioner kroner. Budrunden begynte på 600.000.

Daglig leder Knut Forsberg i Blomqvist Kunsthandel opplyser at flere av tilslagene endte på det dobbelte av forhåndsvurderingen.

– Det viser et sunt norsk auksjonsmarked. Aldri har en auksjon i Norge hatt syv tilslag på over 1 million, sier Forsberg.

Fakta Blomqvist Kunsthandel Auksjonshuset Blomqvist i Oslo feirer 150 år. Jubileumsauksjonen Blomqvist 150 år er høydepunktet i jubileumsåret.

Auksjonshuset auksjonerer årlig bort ca. 25.000 objekter innenfor

kunst, antikviteter, morderne design, bondeantikviteter, smykker, klokker og vin (sistnevnte i samarbeid med Vinmonopolet).

Ludvig Karstens maleri «Gutter på stranden» malt på Hvasser i Vestfold i 1913 ble solgt for 2,9 millioner kroner. Foto: Trond W. Andersen

En håndkolorert litografi med akvarell av Edvard Munch med tittelen «Historien» ble solgt for 1.550.000 kroner tirsdag kveld. Foto: Trond W. Andersen

Mannsdominert toppliste

Blant de ti høyeste tilslagene i går befinner det seg bare mannlige kunstnere: Edvard Munch, Ludvig Karsten, Frits Thaulow, Bjarne Melgaard, Rolf Nesch, Johan Fredrik Eckersberg og Sverre Bjertnæs.

Men ikke alle mannlige kunstnere gjorde det bra.

– Harald Sohlberg hadde en dårlig kveld, og det var overraskende, sier Forsberg.

Han forklarer mannsdominansen slik:

– Det var veldig få kvinnelige kunstnere på den tiden vi har hovedtyngden av verkene fra. Hadde vi hatt et Harriet Backer-bilde i går, hadde nok hun også oppnådd en god pris, sier Forsberg.

Han forventer at kjønnsfordelingen i auksjonsmarkedet endrer seg med tiden.

– Nå er det flest kvinnelige studenter på kunstakademiene, så dette vil jevne seg ut. Men det tar tid, sier Forsberg.