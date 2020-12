Krimforfatter Jørn Lier Horst saksøkes av forlagene sine

Forfatternes «opprør» mot de store forlagene har nå endt opp i søksmål. Striden handler om rettigheter og hvordan lydbøker skal distribueres.

Jørn Lier Horst mener han var i sin fulle rett da han spilte inn lydbøker på ny og solgte dem. Foto: Heiko Junge / NTB

2. des. 2020 11:29 Sist oppdatert nå nettopp

Gyldendal og Lydbokforlaget går til sak mot en av sine egne forfattere. De mener Jørn Lier Horst har piratkopiert lydbøkene sine, skriver VG.

Den tidligere politietterforskeren og nå krimforfatteren har spilt inn 21 nye utgaver av lydbøkene sine. Gyldendal og Lydbokforlaget mener han ikke kan «ta dem tilbake» uten videre. De mener han ga fra seg rettighetene da han inngikk kontrakt med dem.

– Vi kan ikke akseptere at det er piratkopier i omløp i den norske bokbransjen, sier forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget til VG. Gyldendal eier halve Lydbokforlaget.

Føler seg brukt i forlagskonkurranse

Horst og flere andre forfattere gikk i høst ut mot storforlagene Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal og strømmetjenestene deres. Det ble kalt et «forfatteropprør», skriver VG.

Forlagene eier ulike strømmetjenester for lydbøker. Markedet for strømmingn av lydbøker er i vekst. Forfatterne mener de blir brukt i en intern konkurranse mellom forlagene. De reagerer på at lydbøkene deres ikke gjøres tilgjengelige på tvers av alle strømmetjenestene.

Forfatterne viser til at Bokavtalen skal legge til rette for at bøker blir tilgjengelig for et større publikum. Forlagene viser til at stadig flere lydbøker blir tilgjengelig i flere kanaler.

De andre forfatterne som reagerer, er Unni Lindell, Anne B. Ragde, Vetle Lid Larssen, Thomas Enger, Tom Kristensen og Tom Egeland.

Også bøker fra Kristensen og Lindell er nå nyinnspilt og lagt ut for salg på Ebok Pluss. Kristensen og Lindell er begge tilknyttet forlagshuset Strawberry Publishing. Horst er medeier i forlaget Capitana, som ligger under Strawberry.

Lydbokforlaget tror retten vil avgjøre hvordan også disse sakene skal behandles.

Mener han kan si opp avtalen

Siden er flere bøker fra Horsts krimserier om William Wisting og ungdomsserien Clue lagt ut for strømming på Ebok Pluss. Forlagene varslet allerede i midten av november at de ville gå til rettslige skritt, ifølge VG.

Overfor VG svarer Horst at han er i sin fulle rett til å si opp avtalen med Lydbokforlaget.

– Vi er de eneste som har vist vilje til å finne en minnelig løsning. Jeg har tilbudt millionbeløp for å få til en forliksavtale slik at dette ikke skulle dra ut i en langvarig rettsprosess der lydbøkene mine ikke er tilgjengelig for publikum, sier Horst.