Premiere på HBO: Meryl Streep hindrer skuta fra å havarere

Steven Soderberghs skute holder på å havarere, men reddes av Streep-tease.

Meryl Streep spiller prisbelønt forfatterprofil på cruise. Her sammen med nevøen Tyler (Lucas Hedges). HBO/Warner

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Let them all talk HBO Nordic. Regi: Steven Soderbergh. Manus: Deborah Eisenberg. Med: Meryl Streep, Candice Bergen, Dianne Wiest, Lucas Hedges. USA. Komedie. Vis mer

Den amerikanske filmskaperen Steven Soderbergh har etter eget sigende gitt opp den tradisjonelle Hollywoodfilmen til fordel for formeksperimenter med billig teknologi som opptaksformat. Han bruker ofte ikke ferdig manus, men improviserer, filmer og klipper selv. Han er likevel avhengig av filmstjerner.

Meryl Streep var hovedattraksjonen i hans forrige film, The Laundromat. Denne er intet unntak. Med seg har Streep to garvede skuespillerveteraner, Dianne Wiest og Candice Bergen, i et trekantdrama om bord på et amerikansk cruiseskip.