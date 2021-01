Anmeldelse: Gjør hun som hun har sagt og stiller som presidentkandidat i 2036, blir dikt og virkelighet ett

Politikk og poesi. Ordspill og gjentagelser. Bibelen og Broadway. Amanda Gormans 723 ord går inn i historien.

Amanda Gorman blir hyllet etter diktopplesningen under innsettelsesseremonien for Joe Biden og Kamela Harris onsdag. Foto: Patrick Semansky / AP Pool

Henning Howlid Wærp Bokanmelder og professor i litteratur

14 minutter siden

En presidentinnsettelse i USA er pomp og prakt. I år også 25.000 soldater i Washington. Underholdningsinnslagene er også store, med stjerner som Mariah Carey og Lady Gaga. Et hardtspillende militærorkester. I tillegg til en forholdsvis ukjent, ung, svart poet, Amanda Gorman.

Hun har mer tro på pennen og arket og har stiftet organisasjonen One Pen, One Page for å få ungdom til å skrive. Ukjent er Amanda Gorman forresten ikke lenger, etter sin fabelaktige diktopplesing under innsettelsesseremonien for Joe Biden og Kamela Harris.