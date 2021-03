Han er ny rektor ved Kunsthøyskolen: Vil kartlegge rasisme og diskriminering

Markus Degerman skal lede en skole preget av diskusjoner om rasisme og ytringsklima. – Vi er i en tid hvor uttrykk, handlinger og historier ses på en ny måte, sier han.

Markus Degerman er ny rektor på Kunsthøgskolen i Oslo. Han tar over ledelse av en institusjon som det siste året har vært preget av diskusjoner om rasisme, diskriminering og ytringsfrihet. Foto: Signe Dons

Som eneste kandidat ble Markus Degerman fredag valgt til ny rektor på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Han kommer fra stillingen som dekan og sist fungerende rektor. Dermed er Degerman godt kjent med diskusjonene som har herjet skolen det siste året.

Det startet med at en gruppe studenter og ansatte ville ta et oppgjør med rasisme og sexisme ved KHiO. De mener «det hvite blikket» gjennomsyrer pensum og noe av kunsten som skolens lokaler er utsmykket med. Gruppen ble møtt med kritikk fra dem som mente et slikt oppgjør kan få alvorlige konsekvenser for ytringsfriheten.