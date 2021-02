Naboene tapte Utøya-søksmålet

Utøya-naboene tapte rettssaken om oppføringen av et minnested for de drepte i terroren som rammet AUF og Utøya 22. juli 2011, melder Rett24.

Statsbygg begynte arbeidet med minnestedet på Utøya-kaia høsten 2020. Foto: Annika Byrde

8. feb. 2021 11:11 Sist oppdatert nå nettopp

– Slik retten vurderer saken, har de hensyn som taler for å etablere et minnested på Utøyakaia, større vekt enn de negative virkningene av minnestedet for saksøkerne, skriver Ringerike tingrett i sin dom mandag, ifølge nettstedet.

16 naboer saksøkte staten og AUF for det planlagte minnestedet for 22. juli ved Utøyakaia. Konflikten har pågått i flere år.

Saken har en helt spesiell forhistorie uten paralell i rettshistorien, skriver Rett24. Derfor mener tingretten at det er grunnlag for å frita saksøkerne for sakskostnadene.

Slik blir minnestedet: 77 bronsesøyler skal prege minnestedet på Utøya-kaia

Kan stå klart til markering i sommer

I en pressemelding forteller AUF at denne dommen betyr at minnestedet vil kunne stå klart til 22. juli i år. Da er det 10 år siden terrorangrepet på Utøya.

– AUF er fornøyd og lettet over tingrettens dom. Et nasjonalt minnested på Utøyakaia betyr enormt mye for etterlatte, overlevende og pårørende etter 22.juli, sier AUFs generalsekretær Sindre Lysø.

Han sier også at konflikten rundt minnestedet har vært en påkjenning for mange.

Ikke alle Utøya-naboene er kritiske til minnestedet. Da rettssaken startet opp igjen tidlig i januar, vitnet to av naboene som var positive til prosjektet.

Én av dem var Oddvar Hansen, som mener terrorangrepet fortjener et minnesmerke.

– Hver gang det kommer opp noe negativt om hendelsen, så synes jeg særlig ikke de pårørende, etterlatte og overlevende fortjener det. De fortjener ro. Det er snart ti år siden den verste hendelsen i Norge siden krigen, sa Hansen da han vitnet. Han ble selv beskutt da han reddet ungdommer og hjalp politiet ut til Utøya i 2011.

Tre meter høye søyler i bronse skal representere hver av de 77 drepte 22. juli i 2011. Søylene vil bli forbundet i toppen, og det vil bli mulig bevege seg mellom dem eller sitte i trappen ved siden av dem. Foto: Manthey Kula Arkitekter

Slik skal minnestedet se ut

Arkitektene i Manthey Kula AS samarbeider med den belgiske landskapsarkitekten Bas Smets om å lage minnesmerket. Det skal bestå av 77 søyler i bronse. De skal representere hver av de 77 drepte 22. juli 2011.

Søylene skal være tre meter høye, og det vil bli mulig å bevege seg mellom dem eller sitte i trappen ved siden av dem.

Arkitektene har tatt utgangspunkt i solen.

– Tidslinjen står veldig sentralt i hendelsene under de to angrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya. Arkitektene har derfor valgt å bruke solen som en formidler av tid, og sette dette inn i en sammenheng med det som skjedde, sa Mari Magnus til Aftenposten da minnestedet ble presentert i 2019. Magnus er prosjektleder for det nasjonale minnestedet i Statsbygg.