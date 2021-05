«Friends Reunion»: En forspilt sjanse

HBO har betalt fire milliarder kroner for å overta Friends fra Netflix. Med på kjøpet får de en koselig, men kjedelig gjenforening.

Det var god stemning da de seks vennene og kollegene fra «Friends» møtte James Corden for gjenforening på HBO. Foto: HBO Nordic

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Friends Reunion HBO Nordic. Med: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer, James Corden, David Crane, Marta Kaufman David Beckham, Justin Bieber Vis mer

Få TV-serier har vært viktigere enn Friends var i sin samtid. Det være seg på hitlistene, i frisørsalongene eller for TV. I de 17 årene som er gått siden Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe og Joey la inn årene, er den blitt en like stor suksess i den nye strømmetiden. Bare for noen år siden ble det sagt at Friends årlig dro inn 1 milliard dollar for Warner Bros.

Serien definerte 90-tallets naive fremtidstro og drømmen om å henge med vennene dine hele dagen, men det stoppet det ikke der. Det siste tiåret har nye generasjoner forelsket seg i livet til de joviale vennene som deler leilighet i New York. Derfor har HBO kjøpt rettighetene. De har betalt om lag fire milliarder kroner for å få lov å vise de ti sesongene.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn