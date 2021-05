Dagens quiz: Søndag 23.05 2021

1. Hvem var Venstre-leder fra 1996 til 2010?

2. Hva heter moskeen som ligger på Tempelhøyden i Jerusalem, og som er islams tredje viktigste helligdom?

3. Hva ligger døgnets gjennomsnittstemperatur på i perioden som defineres som vår?

4. I hvilket OL sto snowboard på programmet for første gang?

5. I hvilken organisasjon med over 180.000 medlemmer er Steffen Handal leder?

6. Hvilken slange er verdens tyngste?

7.Fra hvilket land kom astronomen Nicolaus Copernicus?

8. Hvem vant Oscar for sin tittelrolle i Annie Hall i 1978?

9. Hvilken annen betegnelse brukes om sukkerbete?

10. Hvilken bystat med 5,7 millioner innbyggere har nesten nøyaktig like stort areal som Melhus kommune?

11. I hvilken bydel ligger Riksdagshuset, Stockholms slott og Stortorget?

12. Hva heter organet som ble opprettet av Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA i 1996?

13. Hva står BMW for?

14. I hvilket land kalles andre verdenskrig for «den store fedrelandskrigen»?

15. Syv lag har vunnet fotballserien Premier League. Ranger dem etter antall seriemesterskap.