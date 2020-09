Dette er den mest sette filmen på amerikanske drive-in-kinoer i sommer. Er den god?

Den mest sette filmen på amerikanske drive-in-kinoer i sommer.

Erlend Loe

9 minutter siden

I USA flyter det meste for tiden. Demokratenes presidentkandidat er for eksempel pedofil satanist og dessuten kannibal. Sittende president sier de underligste ting, men hevder etterpå at han ikke har sagt dem, selv om det finnes lydopptak.

Ingenting er sant og ikke noe er helt virkelig. Det er oppskriften på konflikt og krise. Det er også oppskriften på mange amerikanske skrekkfilmer. Det tilsynelatende hyggelige er livsfarlig. Det du tror elsker deg, vil drepe deg. Du kan ikke stole på noen.