Kulturlivet i Oslo fortviler: – Verre enn i våres

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører ber om nye krisepakker. – Den totale uforutsigbarheten må imøtekommes, sier hun.

Publikum sittende ved langbord med en meters avstand var på konsert med Jaga Jazzist på Rockefeller i Oslo lørdag kveld. Nå blir heller ikke denne formen for konserter lov i Oslo lenger. Heiko Junge/NTB

6. nov. 2020 15:04 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag ble det innført nye regler for arrangementer i Oslo og Bergen. Dette er de strengeste reglene siden nedstengningen i mars. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) begrunnet nyhetene med at arrangementer fører til at folk samler seg.

– Smittetallene er på et altfor høyt nivå. Vi må gjøre det vi kan for å få ned smitten, sa han fredag.