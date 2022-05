Mange store norske filmproduksjoner spilles inn utenlands. «Den største forbrytelsen» er bare en av dem. Publikumsuksessen «Skjelvet» foregår i Oslo, men ble delvis spilt inn i Praha. I fremtiden kan nye storfilmer bli spilt inn i Indre Østfold. Kultur Film Her planlegges Skandinavias største filmstudioby

Et område på størrelse med 25 fotballbaner i Indre Østfold kan bli til et filmmekka i Norge. Men penger og støtteordninger trekker norske filmproduksjoner ut av landet.

Nils Christian Mangelrød Journalist

Øyvind Tveter Fotograf

21 minutter siden

Brennemoen er trolig et sted de færreste har bitt seg merke i. Lite minner om film og drama her langs E18 i Indre Østfold, under en time fra hovedstaden. Men dette kan snart bli et nytt senter for filmproduksjon i Norge.

– Jeg ser for meg liv og røre. Svære filmstudio, fullt av folk som er involvert i produksjonene og et vibrerende kult miljø, sier Dag Hvaring.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn