ABBA er tilbake – slipper album med ti nye låter

Den svenske popgruppen ABBA gir i høst ut et album med ti nyinnspilte låter. Snart 40 år etter at gruppen brøt opp, kommer albumet «Voyage».

Abba går fremtiden i møte som «abbatarer» i en digital konsert i mai neste år.

12 minutter siden

– Det låter akkurat som det alltid har gjort, sier låtskriver Benny Andersson.

Allerede nå ligger to singler ute på Spotify. «I still have faith in you» og «Don’t shut me down».

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn