Først søvndyssende – så hypnotiserende sterk

Utfordrende langt og langsomt, men stykket gir uttelling for dem som holder på konsentrasjonen til siste slutt.

Hege (Gjertrud Jynge) og Mattis (Christian Ruud Kallum) på scenen i «Fuglane».

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

27. feb. 2022 20:42 Sist oppdatert nå nettopp

Dette er den slags teater som får mange til å gå i pausene – ja, det er to – og spesielt etter andre akt.

Samtidig vokser forestillingen på dem som åpner seg for et spesielt teaterspråk i ekstremt langsomt tempo, lite dialog, men mange tanker om naturkrefter og tegn, om dragende sensualitet, og like dragende frykt og lengsel. Noen ganger som voice over, andre ganger lest, atter andre som monolog eller replikk. Med andre ord: for Tarjei Vesaas i belgisk regiteater-versjon.