Bokanmeldelse: Litterært jordskjelv fra 1934

I over 70 år trodde man at tre av Louis-Ferdinand Célines romaner var gått tapt under andre verdenskrig. Nå er den første av disse utkommet på fransk og allerede utropt til en moderne klassiker.

61 år etter sin død skaper den franske forfatteren Louis-Ferdinand Céline igjen overskrifter over hele verden. Céline var lege og veldig glad i dyr. Bildet er tatt foran huset hans i Meudon i 1952.

Erika Fatland Anmelder og forfatter

