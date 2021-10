Nå kan du reise på ferie til New York igjen. Men ikke tro at alt er som før.

Fra 8. november skal norske turister kunne reise til New York etter 20 måneder med stengte grenser. Det er en annen by som møter reisende nå.

Den norske sopranen Lise Davidsen synger tre roller ved Metropolitan Opera denne sesongen. Fra november kan hun håpe på å se europeere i salen også.

Maren Ørstavik Anmelder av klassisk musikk

32 minutter siden

– Ja, le! Det er gøy. Men ordentlig latter, ikke operalatter!

Instruktørens stemme gjaller over høyttalerne på Metropolitan Opera. På scenen øver munnbindkledde sangere på å danse rundt i sirkel. En fanfare fra orkestergraven får alle til å snu seg. En kvinne i et langt, hvitt skjørt og blått munnbind skrider over scenegulvet mot en blomsterdekorert trone.

