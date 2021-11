Ikea-musikalen koker suppe på unbrako

Centralteatret serverer en tynn suppe av en satirisk musikal. Det kunne like gjerne vært et bestillingsverk for Ikea.

Sindre Postholm er suveren som Ingvar Kamprad, i en forestilling som består av tynn satire.

Hilde Østby Anmelder og forfatter

Jada, jeg skjønner at musikalen om Ikea-gründer Ingvar Kamprad skal være satire. «Ingvar! – En møbelsaga» skal være en artig-ironisk fremstilling av Sveriges største gründer og en av verdens rikeste menn.