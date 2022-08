David Kløve Kjernlie er klar for et nytt døgn med kontinuerlig teaterimprovisering. På et lite kontor, helt øverst i Hausmania kulturhus, får gjengen sove når de ikke er på scenen. Men bare til klokken ti, da må de flytte ut madrassene sine. Planen er at alle skal være på scenen cirka femti prosent av tiden.